"طريق مكة" وذكريات لا تُنسى لحجاج إندونيسيا.. رعاية فائقة لذوي الإعاقة وكبار السن

وأسهمت المبادرة في إنهاء إجراءات سفرهم في مسار خُصّص لخدمتهم، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، لينتقلوا بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.