البرنامج السعودي لتنمية اليمن يلتقي وفدًا من "تنفيذي مجموعة البنك الدولي"

التقى فريقٌ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفدًا من المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، الذي يزور المملكة حاليًّا.
وقدّم فريقُ البرنامج خلال اللقاء عرضًا عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي بلغت أكثر من "229" مشروعًا ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن؛ خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
واستعرض اللقاءُ ما يجري تنفيذه من مشروعات تنموية مشتركة بين الجانبين في "برنامج شريان الحياة" في مجال النقل في اليمن، كذلك آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.