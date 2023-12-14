البرنامج السعودي لتنمية اليمن يلتقي وفدًا من "تنفيذي مجموعة البنك الدولي"

وقدّم فريقُ البرنامج خلال اللقاء عرضًا عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي بلغت أكثر من "229" مشروعًا ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن؛ خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية؛ وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.