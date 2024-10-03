42 مئوية.. "الصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الصمان سجلت أعلى درجة حرارة 42 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 41 درجة في مكة المكرمة والأحساء والدهناء، و40 مئوية في الرياض والدمام وحفر الباطن والتنهات، و39 درجة في المدينة المنورة وبريدة والخرج والمجمعة ووادي الدواسر.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها طريف والقريات 16 درجة، وأبها 17 مئوية، والباحة 18 مئوية، وتبوك وحائل وسكاكا والطائف 20 درجة.
وتشير توقعات المركز بمشيئة الله تعالى لاستمرار الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.