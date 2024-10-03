42 مئوية.. "الصمان" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: 41 درجة في مكة المكرمة والأحساء والدهناء، و40 مئوية في الرياض والدمام وحفر الباطن والتنهات، و39 درجة في المدينة المنورة وبريدة والخرج والمجمعة ووادي الدواسر.