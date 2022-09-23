قصاصة نادرة.. تعرف على ما قاله الملك سعود في حفل إعلان توحيد المملكة

وجاء في نص البرقية: "في هذا الصباح عُقد اجتماع عظيم في الرياض، حضره كبار أمراء العائلة السعودية، وكبراء الأمراء الموجودين في الرياض من رؤساء القبائل ووجوه الرياض، وقد شرف الاجتماع جلالة مولاي الملك، وقد أعلنا توحيد مملكتنا، وتحويل اسمها من المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية، وهذا نص الخطاب الذي ألقيناه في الحفلة، وقد كان السرور عامًا بهذا التوحيد".