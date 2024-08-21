"البيئة" تطرح فرصًا استثمارية لإنشاء بيوت محمية بنظام الزراعة الداخلية بعسير

وأكدت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل بالبريد الإلكتروني (Investor@mewa.gov.sa)؛ للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك الفرص، داعية المستثمرين إلى الاستفادة منها والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030.