"البحر الأحمر الدولية" تحقّق "6.5" ملايين ساعة عمل آمنة في تطوير منتجع "شيبارة"

وتقود "البحر الأحمر الدولية" برامج حيوية ومكثّفة لمراقبة الصحة والسلامة، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق شهرية تشمل جميع المشاركين في المشروع لتحديد الثغرات ومجالات التحسين. ويتمّ إعطاء الأولوية للتحضير والاستجابة، عبر وضع استراتيجيات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ والتخطيط، بما في ذلك الإخلاء البحري وتدريبات الإخلاء الطبي بالطائرات المروحية.

من جهته قال رئيس المشاريع في "البحر الأحمر الدولية" أحمد إسماعيل: "إن هذا الإنجاز يعدّ شهادة على التزام الشركة بأعلى معايير الصحة والسلامة انطلاقًا من إيمانها بأن يحظى الجميع بساعات عمل آمنة طوال الوقت، سواء كانوا موظفيها المباشرين، أو ممّن يتم توظيفهم من قِبل شركائها في تطوير محفظة مشاريعها".