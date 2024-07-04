"الربيعة" يُدشِّن البرنامج الطبي للدعم النفسي لمتضرري الزلزال في الريحانية التركية

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، في مدينة الريحانية بولاية هاتاي في الجمهورية التركية البرنامج الطبي التطوعي للدعم النفسي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي، وعددٍ من المسؤولين.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم النفسي لـ 750 فردًا من قاطني المخيمات في مدينة الريحانية.
وتأتي هذه الجهود في إطار البرامج الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.