"الربيعة" يُدشِّن البرنامج الطبي للدعم النفسي لمتضرري الزلزال في الريحانية التركية

دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، في مدينة الريحانية بولاية هاتاي في الجمهورية التركية البرنامج الطبي التطوعي للدعم النفسي للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي، وعددٍ من المسؤولين.