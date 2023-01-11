المملكة تتم الطرح الأول في 2023م من السندات الدولية بالدولار بقيمة 10 مليارات

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 38 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.8 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 37.50 مليار ريال سعودي) مقسّم على 3 شرائح، بلغت الشريحة الأولى 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في شهر يناير عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.50 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10.5 سنوات تستحق في شهر يوليو عام 2033م، كما بلغت الشريحة الثالثة 3.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في شهر يناير عام 2053م.