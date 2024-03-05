"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الشفا والطائف حتى الساعة العاشرة صباحًا.