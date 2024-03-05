"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة وأتربة مثارة مع رياح وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير ونجران والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الشفا والطائف حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والقويعية والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.