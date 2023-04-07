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شاهد.. فنون إدارة الحشود بالمطاف وأدواره ترخي انسيابيتها متحدية الكثافة
فيديو لـ"الحرمين" يبرز الجهود.. و"توجيه النساء وجلوس الطائفين" من بينها
أظهر مقطع فيديو لحركة الطائفين في صحن المسجد الحرام وأدواره، ما امتازت به "رئاسة شؤون الحرمين" والقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة من قدرات في فن إدارة الحشود.
أبان المقطع الذي نشرته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه رغم كثافة الأعداد إلا أن صحن المطاف امتاز بالانسيابية مع حركة المعتمرين بكل طمأنينة ٍويسر؛ خاصة مع الآلية التي استخدمت لتوجيه النساء قُبيل الصلاة إلى أطراف صحن المطاف في مجموعات، وجلوس الطائفين في صحن المطاف بانتظار إقامة الصلاة.