شاهد.. فنون إدارة الحشود بالمطاف وأدواره ترخي انسيابيتها متحدية الكثافة

أبان المقطع الذي نشرته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أنه رغم كثافة الأعداد إلا أن صحن المطاف امتاز بالانسيابية مع حركة المعتمرين بكل طمأنينة ٍويسر؛ خاصة مع الآلية التي استخدمت لتوجيه النساء قُبيل الصلاة إلى أطراف صحن المطاف في مجموعات، وجلوس الطائفين في صحن المطاف بانتظار إقامة الصلاة.