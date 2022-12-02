"المكتبات" تشارك بأنشطة تفاعلية تثقيفية للأطفال في "بسطة الرياض"

وتنفذ هيئة المكتبات هذه الأنشطة من خلال تطوير مكتبة مبتكرة للزوّار مع تطوير تجربة الزائر الخاصة بها، مشتملةً على مكان مخصص لعمل ورشة تفاعلية ومسرح للحكواتي، إلى جانب تصميم مساحات تُرسم فيها القصص التي قرأها الأطفال، أو التي رواها الحكواتي في لوح أو مرسم للطفل، وكذلك تجهيز مسرح على شكل جلسات سينما خارجية يُعرض فيه قصص مصورة للأطفال، وأركان تصوير تتيح التقاط الصور التذكارية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتجهيز "مركاز" يستضاف فيه حكواتي صغير يقوم برواية القصص للأطفال.