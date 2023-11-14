عمليتا قسطرة قلبية نادرتان.. إنجاز طبي جديد لمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

ومن جانبه، أشار مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي أن هذا الإنجاز الذي حققه مركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب تم بفضل الله ثم بفضل تضافر وجهود الكفاءات الطبية التي تحقق هذا الإنجاز، وذلك من خلال الدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر يحفظهم الله وتقديمهم كافة السبل اللازمة للرعاية الصحية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.