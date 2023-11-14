عمليتا قسطرة قلبية نادرتان.. إنجاز طبي جديد لمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

تمكن الفريق الطبي بمركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب من تحقيق إنجاز طبي مميز، حيث نجحوا في إجراء عمليتي قسطرة نادرتين بنجاح وتمت العمليتان بإغلاق ثقب خلقي في القلب بين الأذينين الأيمن والأيسر، وهي حالة طبية تستدعي تدخلاً جراحياً دقيقاً.
وفي التفاصيل، قدم الدكتور صالح الشهري، مدير مركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب، والدكتور عبدالله اليوسف، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، شرحاً دقيقاً للحالة حيث إن المريضين اشتكا من ضيق التنفس وخفقان متكرر، وبعد التقييم والفحص السريري والتصوير بالأشعة فوق الصوتية، تأكد التشخيص بوجود الثقب الخلقي بين الأذينين.
ومن الجدير بالذكر أن العلاج التقليدي لهذه الحالة يشمل جراحة القلب المفتوح، ولكن تم استخدام تقنية القسطرة الحديثة بنجاح.
وأجريت للمريضين عمليتان عن طريق القسطرة تم فيهما إغلاق الفتحة وذلك عن طريق قسطرة الوريد الفخذي الأيمن، وتمرير جهاز الإغلاق عبر الوريد الأجوف السفلي مروراً بالأذين الأيمن وصولاً إلى الفتحة وزراعة جهاز الإغلاق على الحاجز بين الأذينين.
وجرت العمليتان تحت التنظير الشعاعي لجهاز القسطرة وتصوير القلب بالموجات فوق الصوتية لضمان زرع جهاز الإغلاق في المكان المناسب والتأكد من إغلاق الفتحة والمريض على طاولة القسطرة ،وقد استغرقت العملية من بدء التحضير إلى خروج المريض من غرفة القسطرة نحو ساعة لكل مريض، بينما أمضى المريضان يوماً واحداً قيد التنويم بالمستشفى وخرجا إلى منزليهما ولله الحمد وهما بصحة وعافية.
ويُظهر هذا الإنجاز البارز قدرة مركز الأمير خالد بن سلطان على تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، وتطبيق تقنيات طبية متقدمة لعلاج الحالات القلبية الصعبة.
ومن جانبه، أشار مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب اللواء الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي أن هذا الإنجاز الذي حققه مركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب تم بفضل الله ثم بفضل تضافر وجهود الكفاءات الطبية التي تحقق هذا الإنجاز، وذلك من خلال الدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر يحفظهم الله وتقديمهم كافة السبل اللازمة للرعاية الصحية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.