قنصل المملكة بإسطنبول: "طريق مكة" تواصل مسيرة نجاحها
زار القنصلُ العام للمملكة في إسطنبول عبدالمجيد الدوسري، اليوم، الصالةَ المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي.
واطّلع "الدوسري" على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات والخدمات المنفذة، لتسهيل وتيسير رحلة الحج، بوقت قياسي، مشيدًا بفريق عمل مبادرة "طريق مكة"، وما يقدمونه من خدمات لحجاج بيت الله المستفيدين من المبادرة.
وقال: "نشهد مبادرة "طريق مكة" من إسطنبول التي حققت نجاحًا كبيرًا في عامها الأول، وهذا هو العام الثاني، وفي مسارها للنجاح بإذن الله، وتأتي المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن".
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.