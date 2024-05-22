قنصل المملكة بإسطنبول: "طريق مكة" تواصل مسيرة نجاحها

وقال: "نشهد مبادرة "طريق مكة" من إسطنبول التي حققت نجاحًا كبيرًا في عامها الأول، وهذا هو العام الثاني، وفي مسارها للنجاح بإذن الله، وتأتي المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن".