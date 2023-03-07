"الصندوق السعودي للتنمية" يستعرض المشروعات التي يمولها في البلدان الآسيوية النامية

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ عام 1975 التمويل لـ 265 مشروعاً وبرنامجاً في قارة آسيا، تخطت قيمتها 7.3 مليارات دولار، واستفادت منها 30 دولة، حيث شملت هذه المشاريع قطاعات متنوعة منها التعليم، والصحة، والمياه، والإسكان، والطاقة، والزراعة، وغيرها.