"الصندوق السعودي للتنمية" يستعرض المشروعات التي يمولها في البلدان الآسيوية النامية

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد بالعاصمة مانيلا، رئيس بنك التنمية الآسيوي ماساتسوغو أساكاوا، لمناقشة أطر التعاون الإنمائية بين الطرفين.
وجرى خلال اللقاء استعراض المشروعات التنموية التي يمولها الصندوق في البلدان النامية في القارة الآسيوية وحول العالم، والتي بدورها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من الدعم التنموي.
كما تم مناقشة برنامج تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهتين والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في المجال التنموي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير أحدث الأدوات والوسائل للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق أهمية الشراكة بين المانحين وضرورة التنسيق الفاعل وتوحيد الجهود لتعظيم الأثر التنموي العائد على المستفيدين من المشروعات الانمائية وخاصة في ظل الأزمات التي يواجها العالم.
وشمل اللقاء جولة تعريفية لوفد الصندوق في مقر بنك التنمية الآسيوي، حيث التقى خلالها أعضاء الوفد بمسؤولي البنك، للاطلاع على آلية العمل المتبعة، ومناقشة أوجه التعاون والشراكة الممكنة بين الطرفين.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ عام 1975 التمويل لـ 265 مشروعاً وبرنامجاً في قارة آسيا، تخطت قيمتها 7.3 مليارات دولار، واستفادت منها 30 دولة، حيث شملت هذه المشاريع قطاعات متنوعة منها التعليم، والصحة، والمياه، والإسكان، والطاقة، والزراعة، وغيرها.