"إغاثي الملك سلمان" يُسلّم سماعات طبية رقمية للطلاب ضعاف السمع في المكلا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، سماعات أذن رقمية لطلابٍ ضعاف السمع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، والذي يستهدف توزيع 300 سماعة أذن مع القوالب للطلاب في مراكز ذوي الإعاقة بمحافظتي عدن وحضرموت.
وأشاد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني بالمشروع، مؤكدًا أن السماعات الطبية ستسهم في تحسين العملية التعليمية لطلاب ضعاف السمع، معربًا عن تقديره للدور الإنساني الرائد لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن من خلال مشاريعه المستدامة.
يأتي ذلك في سياق الدعم الإنساني المتواصل من المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز لقطاع التعليم اليمني وتنمية قدرات الأطفال من ذوي الإعاقة وكذلك الملتحقين في مراكز محو الأمية.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية السودان.
ووزعت أمس 627 سلة غذائية في قرية العزازة بمحلية سنار بولاية سنار، استفاد منها 3.956 فردًا.
جاءت هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف.