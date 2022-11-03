"إغاثي الملك سلمان" يُسلّم سماعات طبية رقمية للطلاب ضعاف السمع في المكلا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، سماعات أذن رقمية لطلابٍ ضعاف السمع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، والذي يستهدف توزيع 300 سماعة أذن مع القوالب للطلاب في مراكز ذوي الإعاقة بمحافظتي عدن وحضرموت.