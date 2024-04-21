أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا بجامعة الفيصل

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.
وبعد النشيد الوطني، ومسيرة الخريجين والخريجات، بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وفي كلمته بهذه المناسبة، رفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على كل الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
وثمّن "آل هيازع" لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، معربًا عن سعادته وتقديره لحضوره تلك المناسبة، ومقدمًا الشكر والتقدير للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الذي كان له الفضل الكبير بعد الله في تأسيس هذه الجامعة ودعمها، مما جعلها تسمو بالفكر والمعرفة.
وقال الدكتور "آل هيازع": "نحتفي هذا المساء بإنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الجامعة، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا في تخصصات عديدة تعكس روح التميز والتنوع، والشراكة العالمية، مشيرًا إلى أنه يتم الاحتفاء هذه الليلة بتخريج عددٍ من خريجي مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والعلمية والصحية وخريجي برامج نفذتها جامعة هارفارد ومستشفاها التعليمي، Mass general hospital ، بالشراكة مع جامعة الفيصل".
وأكد "آل هيازع" أن الجامعة حققت بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، إنجازات متميزة واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في 2030، كما فازت خمسة مشروعات لتطوير المعامل والمختبرات الابتكارية بدعم مالي تجاوز 17 مليون ريال مقدم من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وأعلن عن تدشين جامعة الفيصل لبرامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار سعي الجامعة المتواصل للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتوسيع آفاقه ليشمل أعلى الدرجات العلمية.
وألقيت كلمة الخريجين التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبّرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
عقب ذلك، جرى إعلان أسماء الخريجين والخريجات للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجون والخريجات القسم، وتشرف الخريجون والخريجات بالتقاط الصور الجماعية مع الأمير فيصل بن بندر.
حضر الحفل عددٌ من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.