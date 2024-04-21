أمير الرياض يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا بجامعة الفيصل

وقال الدكتور "آل هيازع": "نحتفي هذا المساء بإنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الجامعة، بتخريج دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا في تخصصات عديدة تعكس روح التميز والتنوع، والشراكة العالمية، مشيرًا إلى أنه يتم الاحتفاء هذه الليلة بتخريج عددٍ من خريجي مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والعلمية والصحية وخريجي برامج نفذتها جامعة هارفارد ومستشفاها التعليمي، Mass general hospital ، بالشراكة مع جامعة الفيصل".