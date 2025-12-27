البرنامج الوطني للتشجير: بيئات عسير الجبلية والساحلية تزدهر بأكثر من 165 نوعًا من النباتات المحلية

كشف البرنامج الوطني للتشجير، عن انتشار أكثر من (165) نوعًا من النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة عسير؛ مما يعزز الجهود الوطنية الداعمة لمشاريع التشجير، ويسهم في تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي في المنطقة، وفقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء, للإسهام في ترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئات المتنوعة، وتحقيق الاستدامة البيئية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البرنامج أن هذه الأنواع تنتشر في عددٍ من البيئات المختلفة، أبرزها البيئة الجبلية، والمرتفعات، والمنحدرات، والأودية، والسهول، وساحل البحر الأحمر، وتهامة، والصخور، وغيرها من البيئات المتنوعة في المنطقة، مبينًا أن أبرز الفصائل التي تنتمي إليها النباتات المحلية في منطقة عسير تشمل البقولية، والبطمية، والأكانثية، والدفلية، والهليونية، والمركبة، والباريسية، والبيوراجينية، والبخورية، والقطيفية، والقنبية، والكبارية، والقاتية، والأهليجية، والسروية، والأبنوسية، والخلنجية، واللبنية، والخبازية، والتوتية، والبانية والآسية، والزيتونية، والربيعية، وغيرها من الفصائل المتعددة لمجموعة من النباتات المحلية المتنوعة.
وأضاف أن النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة عسير تشمل الأشجار الكبيرة والصغيرة، والشجيرات العصارية والمعمّرة، إضافةً إلى الأعشاب المعمّرة والحولية، والأبصال، والكرمات المعمّرة، مشيرًا إلى أن أبرز النباتات لتلك الفئات من الأشجار تضم القرم، والضرو، والتالب، واللبان، والشدن، والخزم، والعيثام، والكثأة، والطنب، والبلسم، والقطف، والشبارق، والتنضب، والسرح، والعرعر، والسلم، والطلح النجدي، والسيّال, والكهنبل، والسمر، والحماط، والجميز، والعتم، والتنعيم، والعبال، والصومل، واللبخ، والحناء، والياسمين البري، والزعرور، والأراك، وغيرها من الأنواع.
يذكر أن البرنامج الوطني للتشجير يقود جهودًا كبيرة، لدعم وتشجيع مشاركة المجتمع في مبادرات التشجير بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، للحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال زراعة النباتات المحلية الملائمة، ورفع الوعي بالممارسات البيئية الخاطئة، وتفعيل ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.