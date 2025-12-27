البرنامج الوطني للتشجير: بيئات عسير الجبلية والساحلية تزدهر بأكثر من 165 نوعًا من النباتات المحلية

وأوضح البرنامج أن هذه الأنواع تنتشر في عددٍ من البيئات المختلفة، أبرزها البيئة الجبلية، والمرتفعات، والمنحدرات، والأودية، والسهول، وساحل البحر الأحمر، وتهامة، والصخور، وغيرها من البيئات المتنوعة في المنطقة، مبينًا أن أبرز الفصائل التي تنتمي إليها النباتات المحلية في منطقة عسير تشمل البقولية، والبطمية، والأكانثية، والدفلية، والهليونية، والمركبة، والباريسية، والبيوراجينية، والبخورية، والقطيفية، والقنبية، والكبارية، والقاتية، والأهليجية، والسروية، والأبنوسية، والخلنجية، واللبنية، والخبازية، والتوتية، والبانية والآسية، والزيتونية، والربيعية، وغيرها من الفصائل المتعددة لمجموعة من النباتات المحلية المتنوعة.