سكان العارضة يضعون ملف "الأشعة المقطعية" على طاولة مدير مستشفى العارضة الجديد

وأوضحوا أن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت من تحويل ونقل ومسافة الطريق الطويلة وغيرها من العقبات، مبيّنين أن هذه المدة التي يستغرقها المريض في النقل قد تدهور الحالة، لا قدر الله، مشيرين إلى أن وجودها أصبح أمرًا مهمًا وقد ينقذ حياة الكثير من المرضى، بعد الله.