واجهة سياحية ومتنفس للأهالي.. صور مشرقة لتطوير "القرية التراثية" بالقصب

يُذكر أن القرية التراثية بالقصب احتضنت "فعاليات موسم القصب" الذي أُقيم في شهر مارس ٢٠٢٣ م، واستمر ١٠ أيام، وكان حافلاً بعددٍ من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية، في مقدمتها جناح "ملح القصب"، وهو الجناح الرئيس في الموسم، حيث تضمن تاريخ المنطقة وعلاقتها الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون.