للتدريب على إعداد الميزانية العامة للدولة.. تدشين برنامج إدارة المخاطر المالية

يتلقى المشاركون في البرنامج تدريبًا مكثفًا حول إعداد الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تعلم أساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية وتحليل البيانات المتقدمة. كما يتم التركيز على آلية وضع خطط للتعامل مع المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة.