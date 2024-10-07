للتدريب على إعداد الميزانية العامة للدولة.. تدشين برنامج إدارة المخاطر المالية

أطلقت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية، مؤخرًا برنامج إدارة المخاطر المالية بمشاركة 100 موظف حكومي. يهدف البرنامج إلى رفع قدرات الموظفين في تحديد وتقييم وتخفيف حدة المخاطر المالية أثناء إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أحدث التقنيات.
يتلقى المشاركون في البرنامج تدريبًا مكثفًا حول إعداد الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى تعلم أساليب وأدوات إدارة المخاطر المالية وتحليل البيانات المتقدمة. كما يتم التركيز على آلية وضع خطط للتعامل مع المخاطر المرتبطة بإدارة السيولة.
يُذكر أن برنامج إدارة المخاطر المالية يُعد أحد مبادرات مركز المهارات المالية، ويهدف إلى تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في إدارات المخاطر المالية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة خلال إعداد الميزانية العامة للدولة.