الرئيس الصيني في ختام قمة الرياض: العلاقات مع الدول العربية حققت طفرة تاريخية

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية-العربية حققت طفرة تاريخية؛ وهو ما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين، وضخ مزيدًا من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم. مشيرًا إلى أن القمة الصينية-العربية تكللت بالنجاح التام؛ إذ اتفق الجانبان على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني-العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد؛ الأمر الذي يعد مَعلمًا فارقًا في تاريخ العلاقات الصينية-العربية.