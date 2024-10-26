"الصقر" يشرف على تسليم 1568 وحدة سكنية ممولة من السعودية في تونس

أشرَفَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني اليوم، بحضور مدير عمليات شمال إفريقيا بالصندوق السعودي للتنمية عبدالله بن علي بن محمد الزهراني، على تسليم 1568 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في مدينة البكري التابعة لمحافظة أريانة شمال تونس.