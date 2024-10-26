"الصقر" يشرف على تسليم 1568 وحدة سكنية ممولة من السعودية في تونس

أشرَفَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني اليوم، بحضور مدير عمليات شمال إفريقيا بالصندوق السعودي للتنمية عبدالله بن علي بن محمد الزهراني، على تسليم 1568 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية في مدينة البكري التابعة لمحافظة أريانة شمال تونس.
وتتضمن المرحلة الأولى من جملة المشروع الذي يتوزع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًّا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار.
وأعربت وزيرة التجهيز والإسكان، في كلمة لها، عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس في مختلف المراحل التي تمر بها.
من جهته، هنّأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي؛ معربًا عن التزام الصندوق السعودي للتنمية بإتمام جميع المشروعات التنموية التي تَكَفّل بها في مختلف جهات الجمهورية.