قرار قطعي.. تغريم مخالف لنظام السوق المالية 1.7 مليون ريال لتلاعبه في أسهم "تاسي"

وجاء في القرار: شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتتمثل المخالفة في إدخال أوامر شراء على أسهم تلك الشركات، ومن ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمعرف (asm1414m@)، وفي تطبيق "تيليغرام" بالمعرف (قناة أبو نايف)، وذلك بقصد التأثير على أسعار هذه الأسهم ومن ثم بيعها.