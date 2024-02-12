رفقًا بالموظف وأسرته.. "الزهراني" يطالب بالتصدي لشركات القطاع الخاص التي اعتادت تأخير الرواتب

ويضيف الكاتب قائلاً: "قد يقولُ قائل: ولماذا لا يشتكِي الموظَّف؟ وهذا في الواقعِ سؤال حلو إلَّا أنَّ إجابته (مرَّة)، فإنْ تجرَّأ الموظَّف على الشَّكوى، فإنَّه سيدفعُ الثَّمنَ باهظًا، قد يصلُ إلى (تسريحِهِ) من العملِ، والحجَّة أنَّه شخص (مثير) للمشكلات، وإنْ التزمَ (الصَّمتَ) فلا مانعَ من التَّخفيفِ عنه بتذكيرِهِ بفضيلِةِ (الصَّبرِ).. كلُّ ذلك، وهو لمْ يطالبْ إلَّا بحقِّه، فكيفَ بحاله لو تجاوزَ ذلك إلى أنْ كانَ بالفعلِ مثيرًا للمشكلات؟ هل يا ترى سيبقَى، أمْ أنَّ بابَ (طردتِهِ)، ومن أقربِ تحويلةٍ (يفوِّت الجمل)، ثمَّ ما يكونُ من ذلك الموظَّف (المسكين) إلَّا أنْ (يصمتَ)، فأنْ تكونَ موظَّفًا رغم كلِّ (المعوِّقات) أفضل من أنْ تكون عاطلًا، وإنْ كانت الأفضليَّة تنحازُ بقوَّةٍ للثانية في بعض بيئاتِ العمل، التي لا تدعمُ أبدًا لدى الموظَّف خيار البقاء مهما كلَّفه الأمر".