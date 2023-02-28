أمانة نجران تنجز 90% من المرحلة الأولى لمشروع درء أخطار السيول بـ"نهوقة"

أنجزت أمانة نجران 90% من المرحلة الأولى لأعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة بحي نهوقة.
وقال وكيل التعمير والمشاريع بالأمانة المهندس محمد آل عامر: تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الأحواض والقناة المفتوحة بطول 3600م.
وأشار إلى أن المشروع يتكوّن من حواجز خرسانية من جهة الشرق والغرب؛ لحصر السيول وتوجيهها على حوض تجميع بسعة 1300000م3 من المياه، وبأبعاد (1000*250م) يبدأ من بداية المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كيلومترات بأبعاد (1*4 - 3*3م) مرورًا بعدد 4 أحواض تهدئة في طريق اللجم وصولًا لطريق الأمير سلطان.