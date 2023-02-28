أمانة نجران تنجز 90% من المرحلة الأولى لمشروع درء أخطار السيول بـ"نهوقة"

وأشار إلى أن المشروع يتكوّن من حواجز خرسانية من جهة الشرق والغرب؛ لحصر السيول وتوجيهها على حوض تجميع بسعة 1300000م3 من المياه، وبأبعاد (1000*250م) يبدأ من بداية المسايل، ومن ثم قناة مفتوحة بطول 5 كيلومترات بأبعاد (1*4 - 3*3م) مرورًا بعدد 4 أحواض تهدئة في طريق اللجم وصولًا لطريق الأمير سلطان.