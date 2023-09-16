مجموعة stc تختتم مشاركتها في سيتي سكيب العالمي

اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، مشاركتها في مؤتمر ومعرض سيتي سكيب العالمي 2023، الذي عقد في مركز المعارض والمؤتمرات تحت شعار "مستقبل المدن الذكية". واستعرضت المجموعة حلولها الرقمية المبتكرة في إدارة مرافق المدن الذكية والتطوير العقاري واستدامة المدن، التي قدمتها من خلال 3 شركات تابعة هي "solutions by stc" و"iot squared" و"عقالات". وشهدت المشاركة توقيع المجموعة وشركاتها التابعة لعدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات تفاهم.