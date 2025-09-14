كفاءات طبية متميزة تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

انضم للكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، كلاً من الدكتور عبدالسلام عويمر السلمي استشاري طب الأطفال المعدية، والدكتورة شيماء عبد الحميد عزيز، استشارية طب الغدد الصماء والطب الباطني.
والدكتور عبدالسلام حاصل على البورد الأمريكي في طب الأطفال العام وطب الأمراض المعدية، وسبق له العمل في عدد من المستشفيات الكبرى، كما أنه يمتلك خبرة تتجاوز 15 عاماً .
ويقوم د. السلمي بتشخيص وعلاج حالات الالتهابات المعدية لدى الأطفال، الناتجة عن البكتيريا والفيروسات وغيرها من العدوى. ويشرف على علاج الحالات الناجمة عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وبرامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.
أما الدكتورة شيماء عزيز فهي حاصلة على الزمالة الأمريكية في الغدد الصماء من مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي- الولايات المتحدة الأمريكية، وأكملت برنامج الإقامة في الطب الباطني في كل من مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى أوشنر كلينيك فاونديشن الأمريكية. كما شغلت منصب رئاسة زمالة الغدد الصماء بجامعة تينيسي الأمريكية.
وللدكتورة شيماء خبرة إكلينيكية وبحثية واسعة، حيث نٌشرت لها عدة أبحاث في مؤتمرات عالمية مرموقة منها، مؤتمر الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجلات علمية دولية في مجال السكري، اضطرابات الغدة الدرقية، هشاشة العظام، والأمراض الاستقلابية. وهي عضو في الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية، والجمعية الأمريكية للغدد الصماء، والجمعية الأمريكية للسكري، والجمعية السعودية للطب الباطني.
وتقدم الدكتورة شيماء خدمات التشخيص والعلاج لمختلف أمراض الغدد الصماء والباطنية مثل السكري ومضاعفاته، واضطرابات الغدة الدرقية، وأمراض الغدة الكظرية والنخامية، واضطرابات العظام وهشاشة العظام، والسمنة والاضطرابات الأيضية.
ويأتي انضمام كلاً من الدكتور عبدالسلام السلمي والدكتورة شيماء عزيز ، إلى مستشفى الدكتورسليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، تماشياً مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً في كافة التخصصات.