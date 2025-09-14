كفاءات طبية متميزة تنضم لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة

وللدكتورة شيماء خبرة إكلينيكية وبحثية واسعة، حيث نٌشرت لها عدة أبحاث في مؤتمرات عالمية مرموقة منها، مؤتمر الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجلات علمية دولية في مجال السكري، اضطرابات الغدة الدرقية، هشاشة العظام، والأمراض الاستقلابية. وهي عضو في الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية، والجمعية الأمريكية للغدد الصماء، والجمعية الأمريكية للسكري، والجمعية السعودية للطب الباطني.