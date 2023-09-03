بعد حظرٍ استمر 5 أشهر.. بدء موسم صيد الروبيان ولمدة 7 أشهر

وأضاف "المالكي" أنه سُمح مؤخرًا لأصحاب القوارب الصغيرة بصيد الروبيان، وكان سابقًا لا يُسمح إلا لأصحاب القوارب الصناعية الكبيرة؛ لذلك ندعو الصيادين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بكمية الصيد الجانبي التي تُقَدّر بأربعة صناديق 120 كيلوجرامًا تقريبًا. حيث يجب على الصيادين عدم تجاوزها وأيضًا الالتزام بفتحة عين الشبكة في كيس الجمع بحيث لا تتجاوز 2 بوصة أو 5 سم تقريبًا؛ لكي لا يكونوا عرضة للعقوبات الخاصة بنظام الزراعة.