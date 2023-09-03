بعد حظرٍ استمر 5 أشهر.. بدء موسم صيد الروبيان ولمدة 7 أشهر

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الفرع يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للصيادين من خلال أتمتة معظم الخدمات؛ تسهيلًا عليهم.
ولفت "آل دغيس" إلى أن التقديم على خدمات الصيادين يتم عبر منصة "نما" التابعة للوزارة.
وبيّن أن مكتب خدمات الصيادين على أتمّ الاستعداد والجاهزية لاستقبال طلبات الصيادين وتجديد رخص الصيد بجميع فئاتها، واستبدال نوع رخص الصيد من صيد أسماك إلى صيد روبيان، وتجديد قوارب الصيد، وباقي الأقسام المختصة مثل مراقبة أدوات الصيد ومقاس فتحات الشباك ونوعها، وقسم الإحصاء لاستقبال قوارب الصيد المحملة بالروبيان لأخذ الإحصائيات عن كميات المصيد من الروبيان والأسماك المصاحبة لها.
وأكد "آل دغيس"، أن جميع قوارب الصيد بجميع فئاتها مسموح لها بتحويل رخص الصيد من أسماك إلى روبيان أو العكس؛ مضيفًا أن الموسم الماضي لا يوجد به رخص صيد للقوارب الصغيرة؛ حيث كان بإمكانها صيد الأسماك والروبيان في أي وقت تشاء؛ أما في هذا الموسم فقد صدر قرار بوجوب حمل القارب الصغير لرخصة صيد الروبيان في حال رغبته بصيد الروبيان.
ولفت إلى استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية، شاكرًا تعاون حرس الحدود في ضبط المخالفين لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.
من جهته أوضح مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أن موسم صيد الروبيان على سواحل البحر الأحمر بدأ يوم 1 سبتمبر، وينتهي في 31 مارس من عام 2024 لمدة سبعة أشهر، بعد حظر استمر لـ5 اشهر، للحفاظ على مخزون الروبيان الاستراتيجي واستدامته وإعطاءه فرصة للتكاثر خلال فترة الحظر.
وأضاف "المالكي" أنه سُمح مؤخرًا لأصحاب القوارب الصغيرة بصيد الروبيان، وكان سابقًا لا يُسمح إلا لأصحاب القوارب الصناعية الكبيرة؛ لذلك ندعو الصيادين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بكمية الصيد الجانبي التي تُقَدّر بأربعة صناديق 120 كيلوجرامًا تقريبًا. حيث يجب على الصيادين عدم تجاوزها وأيضًا الالتزام بفتحة عين الشبكة في كيس الجمع بحيث لا تتجاوز 2 بوصة أو 5 سم تقريبًا؛ لكي لا يكونوا عرضة للعقوبات الخاصة بنظام الزراعة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها مع جميع الجهات ذات العلاقة لضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ حيث ينفذ موظفو الثروة السمكية خلال الأيام الماضية جولات رقابية على قوارب صيد الروبيان مع الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من سلامة الشباك ونظاميتها وأماكن حفظ الروبيان وسلامتها، وعدم وجود وسائل صيد أخرى على قوارب صيد الروبيان حسب نظام الزراعة الذي يسعى للحفاظ على ثروات المملكة القومية المائية.