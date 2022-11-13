صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إتمام بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ إياس الدوسري، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، والذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. وشهدت عملية البيع اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية."