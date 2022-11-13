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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إتمام بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إتمام بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح
سبق
سبق

قام صندوق الاستثمارات العامة ببيع 12,000,000سهم من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع إلى فئة المستثمرين من المؤسسات

بلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج

أصبحت ملكية الصندوق بعد عملية البيع 60% من رأس مال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

يتماشى البيع مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") اليوم عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("تداول" أو "الشركة") بنجاح من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع ("الطرح").

وقام الصندوق ببيع 12,000,000 سهم من حصته في تداول التي تمثل 10% من رأس مال الشركة. وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال سعودي وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج. وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72,000,000 سهم أو 60% من رأس مال الشركة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ إياس الدوسري، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال، والذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. وشهدت عملية البيع اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على مكانة مجموعة تداول السعودية القابضة، كشركة رائدة مدرجة في السوق المالية السعودية."

ويعكس نجاح عملية الطرح الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي. كما تسهم الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودي بشكل عام.

صندوق الاستثمارات العامة
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

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