جازان.. القبض على شخص لترويجه 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر

قبضت شرطة منطقة جازان على مواطن في محافظة العارضة لترويجه (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(6090) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص, وذلك استمرارًا للجهود الأمنية الميدانية في الحرب على المخدرات.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.