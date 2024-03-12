رمضان في "المدينة السوداء" الأكثر سكانًا بالعالم.. كيف دخلها المسلمون وكيف يعيشون فيها الآن؟

وتتمتع لاجوس بوضع جيد حاليًا؛ إذ تعد مركزًا اقتصاديًّا وثقافيًّا مهمًّا في نيجيريا، وتُقام فيها العديد من الفعاليات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان، منها إقامة صلاة التراويح في جميع مساجد لاجوس، ويُقام إفطار الصائم في المساجد والمطاعم لتقديم الإفطار للمسلمين.