الوجبة المفضلة للحجاج.. الكبسة السعودية من موروث شعبي إلى مذاق عالمي

وتابع: ترد علينا الكثير من الأسئلة عن كيفية إعدادها، بل أحيانًا عدد من الحجاج يجلسون ويراقبون طريقة إعدادها، ومنهم هناك عدد من الحجيج يستمتعون بطريقة إعدادها، بل منهم من يقوم بتسجيل الطريقة.