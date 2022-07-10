الوجبة المفضلة للحجاج.. الكبسة السعودية من موروث شعبي إلى مذاق عالمي
احتلت الكبسة السعودية موقع الريادة على موائد الحجاج على حساب أكلاتهم الشعبية، لتخرج الكبسة من موروثها الشعبي المحلي في حبها وطريقة تناولها إلى المذاق العالمي لتكون الوجبة المفضلة لدى الحجاج على اختلاف جنسياتهم.
ويعتبر الحجاج الباكستانيون من أكثر فئة الحجاج تناولًا لها؛ لذلك يعمل غالبية مطوفي حجاج دول جنوب آسيا على تجهيز المطابخ الكبيرة داخل المخيمات والتي يشرف عليها طهاة مختصون بهدف إعداد الكبسة.
ويقول الطباخ محمد السالمي لـ"سبق": أن غالبية حجاج الباكستان يتلذذون في تناول الكبسة؛ لذلك تشكل هي الوجبة الأهم لهم، ونقوم كل عام على تجهيز المطابخ الخاصة بكافة مستلزماتها من قدور كبيرة وطهاة مساعدين بهدف إعداد وجبة الكبسة وتقديمها في فترة الغداء، بالإضافة إلى مشروب الشاي بالحليب المفضل لديهم كذلك.
وتابع: ترد علينا الكثير من الأسئلة عن كيفية إعدادها، بل أحيانًا عدد من الحجاج يجلسون ويراقبون طريقة إعدادها، ومنهم هناك عدد من الحجيج يستمتعون بطريقة إعدادها، بل منهم من يقوم بتسجيل الطريقة.
ويقول الحاج ارشاد محمد: تعتبر الكبسة من الأكلات التي يفضل الحجاج تناولها بشكل يومي نظرًا لما تحمله من قيمة غذائية.