للتعريف بالخدمات والأعمال التطوعية.. "رئاسة الحرمين" تنظم "إثراء وشرف 2"

تنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية والإنسانية النسائية، وبالتعاون مع وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، ووكالة شؤون المعارض والمتاحف، "معرض إثراء وشرف 2" ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر شرف لنا".
ويهدف المعرض إلى تعريف الحجاج والزوار بالخدمات التي تقدم في المسجد الحرام، وتسليط الضوء على الأعمال التطوعية التي تقوم بها الرئاسة رفقة الجهات المعنية.
ويتضمن المعرض العديد من المطبوعات والأنشطة المتنوعة لتثقيف الحاج وتوعيته، كما يأتي أهمية تنظيم وإقامة المعرض لتسليط الضوء على جهود القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.