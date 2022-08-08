ضمت مصانع ومشاريع.. جولات مختبر "النقل" تتواصل على الطرق

وتهدف جهود المختبر المركزي، إلى تعزيز جودة الحياة في المدن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، والإسهام في تقدم المملكة بمؤشر جودة الطرق، ومواصلة ريادتها عالميًّا في ترابط الشبكات، من خلال تعزيز كفاءة الأداء والتشغيل؛ لضمان جودة أعلى للطرق، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تُعد محورًا رئيسيًّا ومهمًّا في برامج رؤية المملكة 2030.