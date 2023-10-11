إثراء تجارب الأطفال برحلة بصرية عن الصقر.. خلال معرض الصقور السعودي الدولي

وينظم نادي الصقور السعودي النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بمقره في مَلهم شمال مدينة الرياض، في معرض يعد الأضخم من نوعه في المنطقة والعالم، وسط نجاح صاحب نسخه الأربع الماضية، متضمناً أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، وجناحاً لأدوات ومستلزمات التخييم، والسيارات المجهزة لأغراض الرحلات البرية، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية، وجناح صقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من الفعاليات المصاحبة.