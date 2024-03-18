تعليم وتقني وجامعة حائل: تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة حائل تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 1445/ 9/ 9هـ. وقالت الإدارة إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء لتكون (عن بُعد) عبر "منصة مدرستي" بمدارس تعليم حائل لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.