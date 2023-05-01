نجاح كبير لمستشفى دله النخيل في معالجة مختلف حالات انحرافات العمود الفقري

وتناول البروفيسور عبدالمنعم الصديقي أسباب الإصابة بالجنف، والتي تتمثل في اضطرابات عصبية عضلية تؤثر على العضلات والأعصاب، كذلك منها الشلل الدماغي، وضمور العضلات، أو نتيجة لعيب خلقي، أو جينات وراثية، وهناك أسباب أخرى للإصابة، أبرزها ضمور العضلات الشوكية، أما أعراض المرض، فأبرزها تقوس

وانحناء واضح في الظهر، وعدم تمركز الرأس في منتصف الجسم، إضافة لعدم تماثل القفص الصدري، وبروز أحد الوركين أكثر من الآخر.