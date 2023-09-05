احتُجز داخل غرفة بمنزله المحترق.. "سلمان الطبية" تنقذ رئة شاب من عوالق كربونية

وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أنه وعلى الفور تمّ نقل المصاب بوساطة الفرق الطبية لإجراء منظار رئوي لإزالة العوالق الكربونية داخل الجدار الرئوي، استغرقت أقل من ساعتين تكللت بالنجاح، ولله الحمد، مشيراً إلى أن حالة المصاب استقرت، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.