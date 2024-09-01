مكة.. مصرع سائق بعد سقوط شجرة على مركبته جراء الرياح الهابطة

وذكر شاهد عيان أن المواطن حاول الوقوف بمركبته حتى يتجاوز العاصفة التي صاحبها هطول المطر، إلا أن القدر حال دون ذلك وأدت قوة الرياح إلى سقوط الشجرة على مركبته ووفاته على الفور.