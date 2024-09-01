مكة.. مصرع سائق بعد سقوط شجرة على مركبته جراء الرياح الهابطة

لقي سائق مركبة مصرعه داخل مركبته بعد أن سقطت شجرة كبيرة عليها بسبب الرياح الهابطة التي شهدتها العاصمة المقدسة، مساء اليوم في معظم الأحياء.
وذكر شاهد عيان أن المواطن حاول الوقوف بمركبته حتى يتجاوز العاصفة التي صاحبها هطول المطر، إلا أن القدر حال دون ذلك وأدت قوة الرياح إلى سقوط الشجرة على مركبته ووفاته على الفور.
باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بحي الزاهر فك المحتجز داخل المركبة المتضررة وبعد جهود مكثفة، تمكنوا من إخراجه، ولكن اتضح أنه قد فارق الحياة.
وشهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم هطول أمطار، تراوحت شدتها بين المتوسطة وشبه الغزيرة، وشملت معظم أحياء المدينة، وتسببت في تدفق المياه بالشوارع والطرق؛ ما استدعى تدخُّل الجهات الأمنية؛ للحفاظ على السلامة العامة.