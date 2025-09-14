"الرشيد": أمن قطار الحرمين ليس رفاهية بل ضرورة قصوى

وشددت على أهمية استخدام أحدث التقنيات الأمنية لحماية الركاب في عالم مليء بالتهديدات، ووصفت التساهل في هذه الإجراءات بأنه "أشبه بترك باب البيت مفتوحًا على مصراعيه في حي مزدحم". وأضافت أن التسهيلات في الحركة يجب ألا تكون على حساب الأمن، لأنها "تحمل مخاطر حقيقية في عالم لم يعد يأمن من التهديدات".