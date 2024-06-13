"الساطي" يرأس وفد المملكة في اجتماع تنسيق مبادرات السلام في السودان

رأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وفد المملكة في الاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي بدأت أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.