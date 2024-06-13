"الساطي" يرأس وفد المملكة في اجتماع تنسيق مبادرات السلام في السودان

رأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، وفد المملكة في الاجتماع التشاوري بشأن تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي بدأت أعماله أمس بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وحضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مبادرات السلام الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان، واستعراض سبل تعزيز آليات التنسيق وتكامل الجهود من أجل التغلب على الصعوبات والتحديات الرئيسية.
شارك في الاجتماع: الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة، إلى جانب الدول التالية: مملكة البحرين (رئاسة القمة العربية)، جمهورية جيبوتي (رئاسة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية)، جمهورية موريتانيا الإسلامية (رئاسة الاتحاد الإفريقي)، جمهورية مصر العربية الراعية لمبادرة دول جوار السودان، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (راعيتا محادثات جدة).