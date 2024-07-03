"الطيران المدني" تمنح أول تصريح تشغيلي لتنظيف واجهات المباني باستخدام "الدرون"

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أول تصريح تشغيلي لتنظيف واجهات المباني باستخدام الطائرات بدون طيار احد الشركات المتخصصة، تمهيداً للبدء بتقديم خدماتها في المملكة؛ وذلك بهدف تمكين وإعطاء الشركات المرونة اللازمة تحقيقاً لتوجه الهيئة في تطبيق وتعزيز دورها كمنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة.
وعلى حسابها بموقع "إكس" قالت الهيئة اليوم عن القرار إنها تخطو خطوة جديدة نحو تمكين تطبيق التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، وذلك تحقيقًا لمستهدفات #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران.
ويأتي منح الرخصة في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتمكين استخدام التطبيقات المتقدمة للطائرات بدون طيار، وبالتالي دعم الجهات المستفيدة بإمكانية استخدامها في تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مثل (دعم عمليات الاستغاثة والإنقاذ - الرش والتلقيح الزراعي - وغيرها من التطبيقات المتقدمة).
يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، قامت بتحديث اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران حسب البرنامج الوطني لسلامة الطيران، لاطلاع أصحاب المصلحة (المشغلين والمستفيدين) على كافة التحديثات والمتطلبات قبل إصدارها لضمان الاستعداد المناسب على استيفائها.
وتتبنى الهيئة ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، التقنيات والأنظمة والتجهيزات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، واستخدامها في تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبة التطورات في هذا المجال.