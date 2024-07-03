"الطيران المدني" تمنح أول تصريح تشغيلي لتنظيف واجهات المباني باستخدام "الدرون"

وعلى حسابها بموقع "إكس" قالت الهيئة اليوم عن القرار إنها تخطو خطوة جديدة نحو تمكين تطبيق التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، وذلك تحقيقًا لمستهدفات #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران.