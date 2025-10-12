"الرقابة النووية والإشعاعية": نظام التفتيش يهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة الوطنية

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن النظام المعتمد للرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يُلزم الهيئة بالقيام بعدد من المهام الأساسية لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن في جميع الأنشطة والمرافق الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن من أبرز مهامها إنشاء برنامج تفتيش شامل يعتمد على مستوى المخاطر لكل نشاط أو مرفق، إضافة إلى متابعة أعمال التفتيش والمراقبة المستمرة للتحقق من الالتزام الكامل بأنظمتها وتعليماتها.
وأضافت أن الهيئة تتولى كذلك ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاهها، إلى جانب إجراء التحقيقات وإصدار الإشعارات والتدابير اللازمة في حال وقوع أي إخلال بأنظمتها، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من النظام.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في تعزيز الرقابة والشفافية ورفع مستوى الأمان النووي والإشعاعي في المملكة، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة آمنة ومستدامة في مجالات الطاقة والتقنية.