"حقوق الإنسان" بـ"التعاون الإسلامي" تدعو إلى تفعيل جهود مواجهة الفقر

ودعت الهيئة بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على الفقر - 2022" إلى دعم الحق في التنمية كنقطة انطلاق للجهود الدولية للقضاء على الفقر المسبب لعجز الشعوب عن نيل حقوقها ومستحقاتها، مؤكدة أن المفهوم الإسلامي في سياق التنمية المستدامة، والتخفيف من حدة الفقر، وحقوق الإنسان.