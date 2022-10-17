"حقوق الإنسان" بـ"التعاون الإسلامي" تدعو إلى تفعيل جهود مواجهة الفقر

أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي أن الفقر يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر انتهاك حقوق الإنسان.
وأعربت عن قلقها العميق أن جائحة كوفيد-19 دفعت ما بين 119 مليون إلى 124 مليون إنسان إضافي للوقوع في براثن الفقر المدقع.
ودعت الهيئة بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على الفقر - 2022" إلى دعم الحق في التنمية كنقطة انطلاق للجهود الدولية للقضاء على الفقر المسبب لعجز الشعوب عن نيل حقوقها ومستحقاتها، مؤكدة أن المفهوم الإسلامي في سياق التنمية المستدامة، والتخفيف من حدة الفقر، وحقوق الإنسان.
وجددت مطالبتها باعتماد اتفاقية ملزمة بشأن الحق في التنمية وبناء مجتمعات عادلة وشاملة للقضاء على الفقر وحماية جميع حقوق الإنسان.