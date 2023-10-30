بعد الإعلان عن تقديم التأمين الوطني للمواطنين.. "سبق" تستعرض القرار.. هنا أبرز الملامح

"سبق" تستعرض أهم ملامح القرار والذي ستكون وزارة الصحة، وفقًا له هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم "27997" وتاريخ 22/ 5/ 1440هـ، وما قد يصدر وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة، أو أي من شركاتها التابعة.