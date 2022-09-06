"فرص الاستثمار في التدريب بقطاع الأعمال".. آفاق على طاولة "التقني والمهني"

وناقش المشاركون في أعمال الورشة العديد من الفرص الاستثمارية للتدريب الأهلي في المملكة، وربطها باحتياجات المشاريع الاستثمارية الكبرى من الموارد البشرية في مختلف التخصصات، ودعم الاختصاصات النوعية لتحقيق متطلبات التنمية، وبما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية على الوظائف التي يحتاجها سوق العمل على المدى الحالي والمستقبلي.