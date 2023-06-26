مكة.. تجهيز 2553 جامعاً ومصلى مكشوفاً لصلاة عيد الأضحى

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة وتوفير الفرش وكل ما تحتاج إليه من أجهزة صوتية وفنية، كما تم تجهيز وتهيئة المواقع المخصصة للنساء في الجوامع والمصليات.