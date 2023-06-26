مكة.. تجهيز 2553 جامعاً ومصلى مكشوفاً لصلاة عيد الأضحى

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة جاهزية المصليات والجوامع لإقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام 1444هـ، حيث بلغت 2553 جامعاً ومصلى مكشوفاً بمختلف محافظات المنطقة.
وأوضح مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة وتوفير الفرش وكل ما تحتاج إليه من أجهزة صوتية وفنية، كما تم تجهيز وتهيئة المواقع المخصصة للنساء في الجوامع والمصليات.
وأشار إلى تكليف عدد من المراقبين والمراقبات للوقوف ميدانياً للإشراف على أعمال التجهيز والمتابعة مع مؤسسات الصيانة في كل موقع، مُضيفاً أن صلاة العيد ستقام بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.