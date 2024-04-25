عقلية سعودية أثبتت نبوغها.. الدكتورة سارة العبيد تتميز بأبحاثها في الأحياء الدقيقة والأمراض المُعدية

وتخصصت في مرحلة الدكتوراه بالأحياء الدقيقة والأمراض المُعدية، وركزت في بحثها على دراسة بكتيريا "Francisella" المعدية، وكيف يساعد جين "pgsBCW" هذه البكتيريا على البقاء والنمو في البيئات القاسية، ومقاومة الجهاز المناعي للإنسان؛ بهدف تحديد هذه الجينات بدقة وفهم كيفية إنتاج "PGA" في هذه البكتيريا لتحديد أهداف علاجية جديدة قد تسهم في مكافحة هذه البكتيريا الخطيرة، وقد فاز البحث بصفته أحد أفضل الملصقات البحثية في جامعة جورج ميسون.