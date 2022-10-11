"العوالي العقارية" تحصد جائزتَيْ أفضل مطوِّر عقاري وأفضل صندوق عقاري استثماري ضمن فعاليات الحدث العقاري السنوي الأكبر في جدة بمعرض ريستاتكس

حصلت شركة العوالي العقارية على جائزتَيْ أفضل مطوِّر عقاري وأفضل صندوق عقاري استثماري لعام 2022، وذلك خلال فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري الذي يحظى برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان معالي الأستاذ ماجد الحقيل، تقديرًا للإنجازات التي قدمتها الشركة، والنجاحات المتتالية في تطوير الوحدات السكنية العصرية التي تواكب التقنيات الحديثة وتلبية توقعات العملاء بما يوفر لهم جودة الحياة المناسبة.
وجمع المعرض نخبة من قادة وأعيان القطاع العقاري والمستثمرين والشركات المعنية بمشاريع العقارات والإسكان في السعودية. وتم تسليط الضوء على الدور المؤثر للقطاع العقاري لدعم الجهود، وتنويع مصادر الاستثمار، بما يتوافق ويتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وكذلك تأكيد تطوُّر السعودية في القطاع العقاري على مستوى تقديم الفرص لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، وتوسيع آفاق الاستثمار.
وباعتبارها الراعي الماسي للمعرض تستقبل العوالي العقارية زوَّار الحدث الممتد على مدار أربعة أيام ضمن جناحها؛ إذ تعرض أبرز المشاريع السكنية الجارية والمرتقبة.
وذكر الأستاذ سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحه: "يُشرِّفنا في العوالي العقارية تولِّي دور بارز لتحفيز القطاع العقاري في السعودية. ويأتي فوزنا بجائزة أفضل مطور عقاري لعام 2022م ليقدم دليلاً على حجم أهدافنا الطموحة والرامية لدعم السوق العقارية في السعودية، والارتقاء بسبل معيشة ساكنيها، ومنحهم مجمعات سكنية عالية الجودة والموثوقية والحرفية. ولا شك أن إنجازاتنا ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير المشاريع العقارية، تثري المشهد الحضري، وتدعم ديناميكية الاقتصاد المحلي".
وأضاف: "تؤكد هذه الجوائز التزامنا الجاد والمستمر بتنويع مجالات القطاع العقاري عبر تشييد مشاريع سكنية فريدة على جميع المستويات الإقليمية والمحلية والعالمية. ويتجلى هذا الالتزام بإعلاننا مؤخرًا إطلاق صناديق استثمارية بعوائد ربح عالية".
وقد جاء في كلمة المهندس عبدالله بن محمد البدير خلال حديثه في حفل الافتتاح التشديد على أن القيادة الرشيدة اهتمت بتطوير قطاع العقار في السعودية؛ كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى حرص الوزارة على تنظيم قطاع العقار، وتنميته، وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
ويشارك في المعرض الذي يُعقد خلال المدة من 10 - 13 أكتوبر 2022م أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان، وعدد كبير من الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة.