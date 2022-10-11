"العوالي العقارية" تحصد جائزتَيْ أفضل مطوِّر عقاري وأفضل صندوق عقاري استثماري ضمن فعاليات الحدث العقاري السنوي الأكبر في جدة بمعرض ريستاتكس

وقد جاء في كلمة المهندس عبدالله بن محمد البدير خلال حديثه في حفل الافتتاح التشديد على أن القيادة الرشيدة اهتمت بتطوير قطاع العقار في السعودية؛ كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى حرص الوزارة على تنظيم قطاع العقار، وتنميته، وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.