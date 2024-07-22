لتعزيز الغطاء النباتي.. زراعة 50 ألف شجرة "أكاسيا جلوكا" بالمدينة المنوّرة

وأشارت "الأمانة" إلى أن أعمال الزراعة شملت الشوارع، والطرق الرئيسة، والساحات، والمتنزهات، والميادين، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأشجار التي تُزرَع سنويًّا؛ للإسهام في أنسنة وتحسين المشهد الحضري بالمدينة المنوّرة.